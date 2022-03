Fűszoknyás lányok, koktélok és indiai szemműtétek. A fennhéjazó ígéretekből – és az otromba kijelentésekből – nincs hiány a baloldal jelöltjének esetében. Márki-Zay Péter beszédeiből nemcsak a furcsa ígéretek szembetűnőek, hanem az is, hogy a jelölt fizetős egészségügyet vezetne be megválasztása esetén – írja az Origo.

Márki-Zay Péter visszatérne a 2010 előtti kormányzati szemlélethez az egészségügyben. A baloldal miniszterelnök-jelöltje már korábbi nyilatkozataiban egyértelművé tette, hogy az egészségügyet profitorientált cégek kezébe adná. Tavaly nyáron Vona Gábor egykori Jobbik-elnök készített interjút Márki-Zay Péterrel, aki így fogalmazott: – A szomorú igazság az, hogy minden üzlet. Álszentség lenne azt mondani, hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szólva én nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet. Mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek, és a többi. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be ott viszont jól működött – mondta Gyurcsány jelöltje. Az egészségügy üzleti alapokra helyezésével már Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején is többször próbálkozott a baloldal, Márki-Zay Péter gyakorlatilag az akkor megbukott modellt akarja újra megvalósítani.

2021 novemberében Gárdonyban további részleteket osztott meg egészségügyi programjáról. Ekkor épp az Amerikai Egyesült Államokban működő rendszer előnyeit sorolta, amelyet saját példáján keresztül ismer és ami szerinte „Magyarországon is működne”. – Ha kell, akkor fűszoknyás lányok mojitót szolgálnak föl, hogyha valakinek a biztosítása vagy a saját pénztárcája azt is fedezi – mondta hallgatóságának Márki-Zay Péter. Hozzátette: „és ez Magyarországon is működne”. Mint fogalmazott: „a magánrendelőkben érdekes módon azonnal van időpont”.

Érdemes megemlíteni, hogy Márki-Zay Péter arról is beszélt, hogy privatizálná, vagyis eladná a kórházakat. – Én meg vagyok győződve róla, hogy ezen az állapoton, ami ma van, ezen csak egy drasztikus magánosítás segíthet. Az egy másik kérdés, hogy természetesen nem a biztosítást kell magánosítani. Az úgynevezett single payer rendszer, tehát az egybiztosítós rendszer. Amerikán kívül majdnem minden országban ez van egyébként. Fejlett országokban. Tehát nagyon fontos, szolidaritási és egyéb szempontból, hogy egy kalapból menjen a pénz. De a szolgáltatók azok igenis legyenek magánszolgáltatók, versenyezzenek egymással, gazdálkodjanak felelősen – húzta alá Hódmezővásárhely polgármestere.

Ez az elképzelés azért veszélyes, mert ebben az üzleti modellben az első számú szempont a profit és nem az emberek biztonságos egészségügyi ellátása. Ezt megérezné minden választó pénztárcája.

És nemcsak ezt: Márki-Zay támogatja a vizitdíj és a kórházi napidíj ötletét. – Nem ördögtől való gondolat, bár tudom, hogy a kórházi napidíj és a vizitdíj a népszavazás óta tabu. Mint ahogy bármiféle piacosítás. Nagy hiba – mondta a baloldal jelöltje 2020 őszén a Gellért Szállóban elhangzott beszédében. A baloldali politikus azért a két eszközért – kórházi napidíj és vizitdíj – lelkesedik, amelyet végül a Fidesz által kezdeményezett népszavazás nyomán volt kénytelen eltörölni a Gyurcsány-kormány 2008-ban.

Gyurcsányéhoz hasonló az az elképzelés is, miszerint le kell építeni a vidéki egészségügyi intézményeket. – Igenis el kell fogadni, hogy sürgősségi, vagy éppen szülészeti ellátás ne legyen a vidéki városokban, vagy akár falvakban élők közelében – jelentette ki Márki-Zay tavaly ősszel. A baloldal miniszterelnök-jelöltje ezt annak kapcsán mondta, hogy támogatja az egészségügyi intézmények centralizálását, így kormányra kerülve számos vidéki településen építené le az egészségügyi ellátórendszer különböző elemeit.

Amikor éppen nem magánosításról vagy a vidéki kórházak felszámolásáról beszél a baloldal jelöltje, akkor indiai szemműtétekkel kábítja hallgatóságát. – És vannak olyan speciális kezelések, amit önök nem akarják, hogy Makóra vigyék önöket. Az amerikaiak a szemműtétek bizonyos fajtájára, amit a zöld hályognak hasonlóan nagyon ritka szembetegségek, inkább az amerikai biztosító is azt mondja, hogy inkább menjen el, adok egy repülőjegyet, menjen el Indiába – minderről Márki-Zay Péter baloldali listavezető beszélt még 2021. december 15-én egy fórumon. Szerinte Indiában népbetegség, az ottani orvosok naponta csinálnak százas sávban ilyen műtéteket, nagy rutinjuk van, profin megcsinálják, olcsón.

– Az amerikaiak nem láttak ilyen betegséget évtizedek óta. Most, ha ott kezd el babrálni a szikével valakinek a szemébe azért, hogy hát most én nem emlékszem, tíz éve nem csináltam ilyet, de megpróbáljuk. Inkább menjen Indiába olyanhoz, ahol sokszor csinálja – tette hozzá.

A számos egyedi ötlet mellett a baloldal egészségügyi programjában feltűnik néhány már korábban kipróbált elem is, például a vizitdíj és a kórházi napidíj. Ennek szószólója Márki-Zay egészségügyi tanácsadója, a Gyurcsány-párti Komáromi Zoltán. A háziorvosként tevékenykedő politikus a vizitdíj megtartásáért indított aláírásgyűjtés fő szervezője volt 2008-ban. Az együttműködés nem véletlen, hiszen Gyurcsány jelöltje többször is nyíltan beszélt róla, hogy szerinte az egészségügy üzlet, és a fizetős betegellátást tartja célravezetőnek.

Emlékezetes, a Gyurcsány-kormány alatt bevezetett vizitdíj az orvosok nagy részét is rendkívüli módon felháborította, többen megtagadták, hogy beszedjék a pénzt a betegektől. Az emberek elsöprő többsége is elutasította a sarcot, amit a Fidesz–KDNP kezdeményezte népszavazás eredményeként kénytelen volt eltörölni a baloldali kormány.

Borítóképünkön Márki-Zay Péter. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt