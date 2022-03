Az amerikai Bloomberg szerint amióta kirobbant az orosz–ukrán háború, a Fidesz növelte az előnyét az ellenzékkel szemben. Erre enged következtetni az is, hogy a március 15-i békemeneten, illetve állami ünnepségen jóval többen vettek részt, mint a Duna túloldalán, ahol is az ellenzék ráeszmélhetett: „a szomszédban zajló háború jócskán megnehezíti a kormányváltást”. A neves hírügynökség mindenesetre „pürrhoszi győzelemként” ír a Fidesz–KDNP feltételezett diadaláról: szerintük ezért főként gazdasági szempontból kell majd nagy árat fizetni.

– A háború február végi kirobbanása óta nőtt a Fidesz előnye az ellenzékkel szemben – ezt már a liberális osztrák lap, a Die Presse írta cikkében, egyúttal odaszúrva a nagyobbik kormánypártnak, mondván: a választásokon neki lejt a pálya. Az osztrák lap az ellenzéket sem kíméli: mint írják, nem egyértelmű, hogy a szövetség a választási finisben képes lenne mozgósítani. Orbán Viktor miniszterelnök politikai pályájával kapcsolatban megjegyzik:

a kormányfő még nincs hatvanéves, de mindent elért, amit szeretett volna. Ráadásul továbbra sincs kihívója a párton belül.

Az uniós berkekben is irányadó londoni gazdasági lap, a Financial Times közben – magyar tudósítója révén – Márki-Zay Péter egy siófoki kampányrendezvényén járt, ahol az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kampányfőnöke, Zaránd Péter elpanaszolta a lapnak, hogy „amiatt nem tudják Orbánt még jobban Putyinhoz kötni, mert korlátozott a hangjuk a kormánypártokkal szemben”. Szerinte ezt az demonstrálja, hogy a Fidesznek országszerte tízszer annyi plakátja van, mint az ellenzéknek. Az FT magyar tudósítója csekély politikai tapasztalatú politikusként ír az ellenzéki miniszterelnök-jelöltről, aki „nehezen jutott át Orbán médiagépezetén” – noha a lap maga is bevallja, hogy

Márki-Zay tájékozatlanságáról árulkodó üzenetei nem segítették az ügyét, ráadásul ezek a szövetségesei körében is negatív visszhangra leltek.

Az RFI (Nemzetközi Rádió Franciaország) liberális hírrádió hosszas cikkben foglalkozik azzal, hogy a háborút megelőző, jó orosz–magyar kapcsolatok a konfliktus kirobbanását követően miért nem eredményezték a Fidesz támogatottságának automatikus csökkenését. A liberális rádió végül arra a következtetésre jut, hogy Orbán Viktor bármennyire is középutas a jelenlegi válságban, az Európai Unió „vásott kölyke” marad.

A Le Monde francia lap is foglalkozik a választások nemzetközi dimenziójával: szerintük Orbán újabb győzelme „fenyegetés” az EU-nak és Magyarországnak egyaránt. Mindenesetre a cikkíró szerint is egyértelmű, hogy a háború kitörése óta a miniszterelnök népszerűsége emelkedett, az „ellenzéki koktél” pedig egyre kevésbé tűnik kifizetődőnek.

Az EU-nak tehát fel kell készülnie arra, hogy további négy évig Orbán Viktorral kell együttműködnie

– vonják le a következtetést.

Az osztrák Politik-Live portál Orbán kezében vannak a jobb kártyák című összegző cikke szerint az ukrán háború meghatározza a magyar választási kampányt, s egyúttal növeli a mostani kormánypártok újrázásának esélyét. – Orbán Viktor számára jól láthatóan hozza a szavazatokat a stratégiai nyugalom emlegetése, s a cél, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól – írta a lap, amely szerint a közvélemény-kutatásokból is kiderül, hogy tavaly őszhöz képest az ellenzéki összefogás esélyei jócskán csökkentek, vannak olyan kutatók, amelyek akár nyolc százalékpontos előnyt jeleznek a Fidesznek.

Az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió weboldalán megjelent elemzésben

fura szövetségnek nevezik az ellenzék hatpárti koalícióját, amely a cikk írója szerint lényegében még közvetlenül a választást megelőzően is küzd azzal, hogy az egység látszatát keltse.

Emlékeztet arra is, hogy mind a választási lista, mind pedig a választási program az utolsó pillanatban készült el, arról nem is beszélve, hogy maguk az összefogás tagjai is azzal vádolják egymást, hogy a saját pozíciójukat fontosabbnak tartják Orbán Viktor legyőzésénél. – Az ellenzék saját gyengeségei jelentik az Achilles-sarkot – húzzák alá.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszéde előtt a Kossuth téren rendezett állami díszünnepségen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulóján, 2022. március 15-én (MTI/Koszticsák Szilárd)