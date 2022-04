"Mindenképpen választási csalást akar kiáltani a baloldal az EBESZ segítségével, ennek érdekében csalásról szóló jegyzőkönyvek tömegét akarják kiállítani" – erről már tavaly szeptemberben(!) beszélt a Tilos Rádió Kolorlokál című műsorában a Soros Györgyhöz köthető Unhack Democracy nevű szervezet két munkatársa, Barlai Melani és Banuta Zsófia. Szavaikból kiderült: céljuk az, hogy minden körzetben legalább két baloldali szavazatszámláló legyen, akik felkészülten és magabiztosan lépnek majd fel, ha rendellenességet, csalást észlelnek. Ennek érdekében az Unhack Democracy a Soros-féle CEU-n számos szabadegyetemi kurzust tartott, illetve kidolgozott egy tananyagot speciálisan a 2022-es választásra.



"Sulykolni kell, hogy ha valaki bizonytalan egy kérdésben, akkor tud segítséget kérni például a TASZ jogsegélyszolgálatától vagy használhatja a tananyagot" – hangzott el a műsorban. Ismert: a Telex már január közepén arról írt, hogy húsz NGO fordult az EBESZ-hez annak érdekében, hogy az uniós testület ne korlátozott missziót küldjön az áprilisi parlamenti választások megfigyelésére, hanem a monitorozás ezúttal legyen teljes körű. Az ügyre érdekes fényt vet, hogy a kezdeményező szervezetek szinte kivétel nélkül Soros György szervezetéhez, a Nyílt Társadalom Alapítványhoz, valamint Brüsszelhez köthetők, mint többek között az Eötvös Károly Intézet és a Transparency International Magyarország.



Hadiösvényen

Orbán Viktor nemrég az Origónak adott interjújában arról beszélt, hogy az EBESZ harci intézménnyé vált, a választási megfigyelés pedig a vádaskodásról szól. "Tudomásul kell vennünk, hogy a politika egy ring, harci terep, különösen mostanában, amikor az európai versenyképesség romlik." Mint mondta, korábban az EBESZ is békeeszköz volt, a választási megfigyelés is azért működött, hogy mindenki biztos lehessen abban, hogy a megválasztott vezetők szabályosan kerültek hatalomra, lehet velük együttműködni. "Ez megváltozott. Nekünk minden kérdésre nyugodtan választ kell adnunk, nem szabad félvállról venni ezeket, és miután igazunk van, be is kell ezt mutatni" – mondta a miniszterelnök.

Korábban a baloldal azzal hencegett, hogy ők küldik a legtöbb szavazatszámlálót: úgy tudni, a Nemzeti Választási Iroda péntek reggeli adatai szerint több mint negyvenezer szavazatszámlálót jelentettek be az ország 10 243 bizottságába a választáson induló pártok, az országos nemzetiségi önkormányzatok és a független jelöltek.

A legtöbb delegáltat, több mint 19 500-at a DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd pártszövetség küld a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz–KDNP több mint 17 500-at.



Kampány a villamosokon

Eközben Budapesten a baloldali városvezetés nem szégyell kampánytevékenységet folytatni: a fővárosi villamosokon a következő kampányszöveg hallható: „Szavazz Budapestért, az országért!” Az esetről megkérdezte a Magyar Nemzet ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogászt, aki úgy fogalmazott: azzal, hogy a baloldal a budapesti villamosokon bujtatott üzenetekkel törekszik manipulálni a választópolgárokat, akik önhibájukon kívül nem számítanak arra, hogy az út során politikai kampány célpontjaivá válnak, nemcsak a választási eljárásról szóló törvényt sértheti meg, hanem a választói akarat befolyástól mentes kinyilvánításának demokratikus alapelvével is szembemegy.

A Szabó Tímea-féle baloldali kampány aljasságának nincs határa

– ezt már Bús Balázs, Budapest III. kerületének képviselőjelöltje írta a Facebook-posztjában. Bús Balázs itt arra utalt, hogy kiderült: ismeretlen számról küldenek sms-eket a választópolgároknak, az alábbi szöveggel: „Anyu április 3.-án el ne menjetek szavazni, vagy nem hozzuk át többé a gyerekeket. Üdv: Ricsi (ez az új számom).”



Az NNI vizsgálódik

A lap információi szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vizsgálódni kezdett az Erdélyben talált, kidobott, részben elégetett levélszavazatok ügyében. Az esetről a Telex számolt be, a szivárványkoalíció pedig ennek hatására a külhoni szavazatok megsemmisítését követelte.

Az ügy érdekessége, hogy a Telex metaadatai szerint már két hónapja elkészült a választási csalásról írt cikk, mielőtt azt csütörtökön publikálták volna.

Szintén feljelentés született a kéretlen, baloldal mellett kampányoló sms-ek ügyében is: a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tegnapi döntése értelmében feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen, ugyanis az elmúlt napokban számos információ látott napvilágot arról, hogy Bajnai Gordon és az Amerikában kiképzett titokminisztere a DatAdat nevű cégen keresztül milyen titkos és tiltott adathalász tevékenységet folytatott. A kedden kiküldött sms-ek vélhetően egy törvénytelen eszközökkel összeállított adatbázisból származnak. A volt miniszterelnökhöz köthető cégnek a baloldal kampányában betöltött szerepéről lapunk az Index nyomán cikksorozatban számol be.

Borítókép: Lezárt urnák az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakgimnázium és Szakközépiskolában az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án.