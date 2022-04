A kormányfő mindenkinek megköszönte a győzelemhez vezető áldozatos munkát, beszédében külön köszöntötte a határon túli magyarokat. Mint mondta, így adtak egy esélyt, hogy továbbra is segíthessünk nekik. A kárpátaljai magyaroknak azt üzente, ne féljenek, tartsanak ki, az anyaország velük van.

– Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megszolgáljuk a bizalmat – fogalmazott. A kormányfő köszönetet mondott a több mint 100 ezer önkéntesnek is.

– Nem robotok, nem zsoldosok, hanem önkéntesek, akik szeretik a hazájukat – húzta alá a kormányfő.

Ma este van is mire szerénynek lenni

– fogalmazott Orbán Viktor.

Itt nézheti meg a miniszterelnök beszédét:

Kiemelte, hogy ez most nem az okoskodás ideje, hanem a boldogság estéje.

Annyit talán adhatunk az eszünknek is, hogy elmondjuk, hogy a ma estével a győzelem összes lehetőségét kimerítettük

– húzta alá a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy nyertek 2010-ben, a régi választási rendszerben, 2014-ben, amikor külön indult a baloldal, 2018-ban, amikor részlegesen fogtak össze a kormánypártokat ellen és most is, amikor az ellenzék teljesen összefogott.

Hiába a taktika, a cselszövés, a végén mindig a szív győz

– vonta le a következtetéseket a kormányfő, kiemelve: azért nyertünk, mert van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, hogy Magyarország.

A kormányfő elmondta, óriási nemzetközi erőközpontok és szervezetek mozdultak meg velünk szemben, ők most elmondhatják, kidobott pénz volt minden fillér, amit a magyarországi baloldalnak adtak.

Úgy tűnik, hogy a magyar baloldal volt Gyuri bácsi életének legrosszabb befektetése. 12 éve csak viszi a pénzt!

– mutatott rá a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint ez a győzelem azért is marad majd emlékezetes talán életünk végéig, mert most kellett a legnagyobb túlerővel megküzdeni. A baloldal itthon, a nemzetközi baloldal körös körül, a brüsszeli bürokraták, a Soros-birodalom minden pénze és szervezete, a nemzetközi fősodratú média és a végén még az ukrán elnök is – sorolta, hozzátéve: ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt.

De hiába a rengeteg pénz és hiába a túlerő – folytatta –, ha összefogunk, nem lehet bennünket megállítani. Emlékeztetett: a békemenet járvány utáni első nagy találkozóján, október 23-án mondtuk el együtt, hogy nincs annyi pénz, amely megállíthatna bennünket, és ha mi összefogunk, akkor a legvastagabb falon is át fogunk menni.

Nem engedtük, hogy a kudarcos múlt visszatérjen, megvédtük Magyarország függetlenségét és szabadságát, megvédtük Magyarország békéjét és biztonságát, és bár még nem ismerjük az eredményeket, de remélem, hogy megvédtük a gyerekeinket és a családjainkat is – folytatta a kormányfő.

Mint mondta, nem szabad elfelejteni, hogy a világban nem csak ellenfeleink, hanem barátaink is vannak.

Jó szívvel gondolunk az amerikai barátainkra, a lengyelekre, az olaszokra, a spanyolokra, a szerbekre, a szlovákokra és az osztrákokra is, akik velünk voltak és segítettek bennünket az elmúlt hónapokban

– fogalmazott.

A kormányfő elmondta, ezt a győzelmet nekik is ajánljuk, ez nem csak a mi győzelmünk, ez az ő győzelmük is, mert az egész világ láthatta ma este itt Budapesten, hogy a kereszténydemokrata politika, a konzervatív polgári politika és a hazafias politika győzött és azt üzenjük Európának, hogy ez nem a múlt, ez a jövő, ez lesz a mi közös európai jövő.

Orbán Viktor végezetül elmondta, az egész világ láthatta, hogy a magyarok szeretik a hazájukat, és mi, akik ma győztünk, azt vállaljuk, hogy számunkra mindig Magyarország lesz az első.

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenekelőtt. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

– zárta miniszterelnök.