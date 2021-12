Kedvezményre jogosító kártyával tankolok rendszeresen – ez egy bárki által igényelhető lehetőség, és ezt bemutatva az adott társasághoz tartozó töltőállomásokon a kiírt árnál hat forinttal kevesebbe kerül a benzin literenként. Hosszú ideje használom ezt a kártyát, az egyre növekvő benzinárak mellett hat forint kedvezmény is sokat számít, pláne, ha gyakran tankol az ember. Nem is volt semmi probléma egészen mostanáig, amikor is országosan 480 forintban maximálták a benzin árát.