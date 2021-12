Ehhez természetesen KRESZ-vizsgát kell tenniük, és szerintem kifejezetten hasznos, hogy ha a diákok már ilyen fiatal korukban megismerkednek a közlekedésre vonatkozó szabályokkal. Mert ezt a tudást nemcsak motorozás közben, hanem más közlekedési helyzetekben is kamatoztatni tudják. Meglátásom szerint az lenne egyébként az ideális, ha az általános iskolai bizonyítványnak feltétele lenne a KRESZ-vizsga is. Lehet, hogy nagyobb biztonságban lennének a tudásnak a birtokában a fiataljaink. Miért ne lehetne a KRESZ is egy, a kötelező tantárgyak közül?