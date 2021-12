Hogy miért írom mindezt? A történetem a következő: bő egy héttel ezelőtt a férjem stroke-ot kapott, elesett, beütötte a fejét. Azonnal kórházba került, és azóta is bent tartják. Altatásban. Én 76 esztendős vagyok, 57 éve vagyunk házasok. Külön igazgatói engedéllyel lehetőségem nyílt, hogy pár percre bemenjek hozzá, így legalább láthattam. Most azonban közölték, hogy a férjemet elszállítják Mohácsra, mert a pécsi kórházban kell a hely a koronavírusos betegeknek. Ez azt jelenti, hogy mostantól kezdve nem fogom tudni látogatni. Egyrészt azért, mert Mohácsra az utazást nem tudom megoldani, de ha el is tudnék menni valahogy, a kórházba akkor se engednének be.