Az is nagy kérdés, hogy mennyire valósak ezek az igények, azaz miből tudható pontosan, hogy valóban a feladóként szereplő szervezet küldi, nem pedig átverés az egész. Ha pedig a valós információkat tartalmazzák ezek a levelek, én akkor is úgy gondolom, hogy az adománykérésnek ez nem a legelegánsabb módja. És azt gondolom, hogy nem is a leghatékonyabb, hiszen szerintem sokan vélekednek hozzám hasonló módon. Lehet, hogy az érintett szervezeteknek is át kellene kicsit mindezt gondolniuk.