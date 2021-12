Az összeállítást szeretném kiegészíteni a kezdetekről, az alapítóról szóló információkkal. Kós Lajos (1924–2008) alapította 1961-ben és vezette 1989-ig, ő adta a nevét is: Bóbita. 1965-ben a Ki-Mit Tud?-on győzelemre tettek szert. Ekkor váltak országosan ismertté. Gyermekeink az ő előadásain nőttek fel, de voltak felnőtteknek szóló programok is. (Egy kiállítás képei, Bartók-feldolgozás, Háry János, Sztravinszkij stb.) Őt Pécsnek nem szabad elfelejteni! Akár a Bábszínház az ő nevét vehetné fel, hogy ezzel is tisztelegjen nagysága előtt.