Szombaton délelőtt az autók hosszú sora parkolt a pálya előtti útszakaszon, és kívülről is azt lehetett látni, hogy vannak bent elegen. Mindezt látva kedvet kaptunk mi is, előkerestük otthon a korcsolyákat, és gondoltuk, hogy a késő délután kezdődő periódusban én is kiviszem a fiaimat csúszkálni egy kicsit. Minden szép és jó lett volna, csak hát amikor öt óra előtt kicsivel megérkeztünk a koripályához, és azt láttuk, hogy hatalmas sorok kígyóznak a bejárat előtt, inkább letettünk a programról. Szerintem ennyi embert be se engedtek, de ha mégis, akkor is hatalmas lehetett a tömeg a jégen.