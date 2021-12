Annak ellenére, hogy az egyik országgyűlési képviselő is szóvá tette a Parlamentben, nem volt senki, aki a további pusztítást megállíthatta volna. Grandiózus tervek is születtek a megmentésére. Végül az új tulajdonos is levonult a területről és az őrizetlenül hagyott épületekből tovább folyt a rablás, az értékek eltulajdonítása. Egy szóval István-akna szabad prédája lett a fosztogatóknak. Már csak abban bízhatunk, hogy az aknatornyot nem lehet ellopni!