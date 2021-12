Esetemben elsősorban a fodrászok és a pincérek játszanak ilyen szempontból, de nekik is csak akkor adok, ha úgy gondolom, valóban megérdemlik. Ezzel szemben például a benzinkutakon – ahol lényegében az autós végzi el a munkát, és szerencsére már az is egyre ritkább, hogy az alkalmazottak erőszakosan nekiesnének a szélvédő lemosásának – szinte egyáltalán nem divat a jatt. Miért is kellene adni egy százast annak, aki csupán elveszi a pénzt a kasszánál?