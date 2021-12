Többen is voltunk, akik soron kívül is felmostunk a liftben, a lépcsőházban, és a korlátokat, kapucsengőt is fertőtlenítettük.

Mára sajnos egyedül maradtam, aki komolyan veszi az intelmeket. Én azonban egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy a higiéniáról folyamatosan gondoskodjak. Szerintem a lakók belefáradtak – na nem a takarításba, hanem inkább a járvány elleni küzdelembe.

Legalább annyit azonban jó lenne elérni,hogy a maszkot a lépcsőházban, pláne a liftben vegye fel mindenki. Mert ezzel is sokat tehetnénk az egészségünk megóvása érdekében. A lakógyűlés dönthetne vajon ennek a kötelezővé tételéről?



