Ki lehetne egészíteni a leírtakat azzal, hogy nem mindig a kirándulók azok, akik károsítják a környezetet a hulladékkal. Mert az építési törmeléket biztos, hogy nem ők viszik a fák, bokrok alá. Pedig sajnos az se ritka látvány a Mecsekben. Ahogy a belvárost se kerülik el a szemetelők – a DN SMS rovatában jelent meg az is a minap, hogy a József Attila utcai társasházak között illegális hulladéklerakó „üzemel”, hónapok óta kerülgetik az ott hagyott vécécsészét a lakók. Nagyon komoly büntetést érdemelnének a szabálytalankodók! - írja olvasónk.



Más, de a témához kapcsolódik: a Nyár utcában Idrisz Baba türbéjének környezetét csodálatosan felújították, rendezett, gondozott a terület. Látogatható is, érdekes programoknak is adott már otthont. A minap elsétáltam arrafelé, és a kerítésen egy felhívást láttam, aminek az a lényege, hogy a járókelőket arra kérik, ne hajítsák be a szemetet a területre, hanem használják a bejáratnál lévő szemetesedényt. Ezt tényleg kérni kell?! Mert ezek szerint ez nem természetes az arrafelé sétálgatók számára.

Gondolom, nem véletlenül került ki a felirat, az üzemeltető biztos megelégelte, hogy mindenféle, a járdáról a kerítésen át bedobált szemét csúfítja el a szépen rendezett környezetet. Sajnos itt tartunk – rengeteget beszélünk a környezetvédelem fontosságáról, mégis vannak, akik egyszerűen eldobják a szemetüket ott, ahol éppen vannak.

K. P.