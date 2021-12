A kisvárosokat és községeket mindez nem érinti, mert ezek közül ahol van tömegközlekedés, ott azt az állami tulajdonban lévő MÁV-val egyesült Volán-vállalat végzi. Na de, hogy lehet ezt az utasítást végrehajtani, betartani, hogy a szükséges anyagiak is rendelkezésre álljanak? Egyszer a Postabontás rovatban már felvetettem egy javaslatot, miszerint a tömegközlekedés minden ágazatát – akár stratégia okokból is – állami tulajdonba kellene venni. Most lenne itt ennek a lépésnek az ideje, és ezzel elkerülhető lenne az is, hogy „uraságtól” levetett autóbuszokat vásároljanak össze a világ országaiból a városaink, a takarékoskodás jegyében. Aminek hátulütői például az alkatrészellátás hiányosságai, ráadásul a hazai autóbuszgyártásnak se kedvez ez a magatartás. Azt is megfontolás tárgyává tenném, hogy idővel a tömegközlekedést ingyenessé is lehetne tenni, ezáltal a szmogterhelés lényegesen csökkenne, hiszen ha nem kellene például a helyi járatokon fizetni, biztos, hogy kevesebben lennének, akik autóval járnak nap mint nap munkába, a kevesebb autó az utakon pedig a levegő minőségének a javulását hozná magával.