Évtizedes múltra tekint vissza, nemrégiben szépen fel is újították, modern köntöst kapott az üzlet. Nem csak ezért kellemes azonban itt a környezet és a vásárlás. Régebben is szívesen jártunk ide sokan, és nincs ez most se másként. Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy kedves, barátságos, a vevőt a középpontba helyező, készséges eladók és eladónők dolgoznak az épület valamennyi szintjén.



Ezúton szeretném megköszönni azt, hogy ilyen türelmesek, hogy ilyen segítőkészek. Nagyon nagy kincs ez, ebben a rohanó világban. Amikor betér ide az ember, kicsit olyan, mintha hazaérkezne. Az itt dolgozók még a régen tanult viselkedési formákat alkalmazzák. Köszönnek, tájékoztatást adnak, segítenek. Mindez azért számít dicséretesnek, mert a trendi viselkedési forma sajnos ma már a legtöbb helyen az, hogy az eladó nem tesz más, mint az árut rendezi jobbra-balra, a vevő mintha ott se lenne. Sőt, sok helyen a vásárló úgy érzi magát, hogy felesleges, csak akadályozza az eladók polcok közti pakolászását.



Ebben a belvárosi áruházban viszont nem ez tapasztalható. Mindenki készséges, megkérdezik, miben segíthetnek. Mindig van az eladóknak néhány kedves szavuk az emberhez, ami nagyon jóleső érzés. Maradjon is ez a trend náluk, hiszen így szívesebben jár mindenki vásárolni. Úgy gondolom, sok vevőtársam nevében mondhatom: köszönjük a türelmüket, és boldog ünnepeket kívánunk mindannyiuknak!

Egy vevő