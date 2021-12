A másik testvérem Pécsett él, hármunk közül ő lenne a leginkább rászoruló. Uránvárosban lakik, az ő nyugdíjából élnek ketten a fiával. Mert utóbbi sajnos hiába keres, nem talál megfelelő munkát magának. Mikor meséltem neki, hogy milyen kellemes meglepetésben volt megint részünk, ő ezúttal is csak arról tudott beszámolni, hogy ők sajnos nem kaptak semmit. Mert a megyeszékhelyen ez nem szokás, mint mondta.

Persze fordulhatna a szeretetszolgálatok valamelyikéhez, hiszen rengeteg szervezet tart ilyenkor adománygyűjtést, és ebből – gondolom – a testvérem is részesülhetne. Viszont az egyik probléma az, hogy nem tudja, hová fordulhatna, a másik gond pedig, hogy ha tudná, hogy hol tegye, akkor se biztos, hogy kérne segítséget. Mert az egészen más, amikor az emberhez csak úgy, bekopogtatnak egy élelmiszercsomaggal, mintha azt ő maga kérné. Természetesen mi is segítjük, ahogy tudjuk, de talán a nagyobb városok is gondolhatnának arra, hogy az időseknek örömet szerezzenek. Nem kellene, hogy a karácsony előtti ajándékozás csak a kis falvakban legyen szokás.

Kiemelt képünk egy korábbi illusztráció.