A minap ugyanis megdöbbenve láttam, hogy a használt könyveket olcsón kínáló árusítóhely bezárt. A kiírás szerint technikai okok miatt. Nem hagyott nyugodni a dolog, mert nagyon szerettem ezt a helyet, ezért a környéken kicsit körbekérdeztem, mi történt. Állítólag a terület foglalásáért fizetendő díjjal akadt problémája az üzemeltetőnek. Ha ez az információ igaz, akkor szerintem meg lehetett volna oldani, hogy a várostól kapjanak egy kis haladékot. Hogy miért? Mert közeleg a karácsony, sokan terveztük, hogy innen szerezzük be a karácsonyi ajándékot a családnak. Mert a könyv a legszebb ajándék, és itt, a szekérben megfizethető áron hozzá is lehetett jutni igazi különlegességekhez is.