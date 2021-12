A szolgáltatás megrendelését követő napokban ki is jött a helyszínre egy fiatalember, aki már amikor az ajtón belépett és körülnézett, közölte, hogy ő itt nem tud semmit csinálni. A miértre az volt a válasza, hogy a csövek, amelyekben a vezetékek futnak, túlságosan szűkek, úgy gondolta, hogy szélesebbekre lenne szükség. Hozott egy routert is, de a szolgáltatást nem tudta kiépíteni. Az volt a benyomásom, hogy a fő ok a munka elmaradásának nem is a csövek mérete, hanem sokkal inkább az ő hozzá nem értése lehetett. Mindenesetre elfogadtam, amit mondott. „Szétvertük” a ház falait, hogy a csöveket megvastagítsuk – amire egyébként szakemberek szerint nem is lett volna igazán szükség –, majd jeleztem a szolgáltatónak, hogy készen állunk arra, hogy a vezetékeket bekössék. Kértem, hogy még ebben a hónapban jöjjenek, mert az egészségügyben dolgozom, 12 órázom, és december 1-jén állok ismét munkába.