Társasházban lakó, idős, egyedül élő nőként ezeket az intelmeket meg is fogadom, a családtagjaim is rendszeresen emlékeztetnek erre. Az a baj, és azt gondolom, hogy a különféle trükkökkel próbálkozó csalók is ezt használják ki, hogy vannak, akik nem veszik komolyan a figyelmeztetéseket. Bárkit, aki felcsenget hozzájuk, egy gombnyomással, kérdés nélkül beengedik a lépcsőházba. És onnan már nincs visszaút – ha valaki, aki rossz szándékkal érkezik, bejut a kapun, akkor az összes lakásba becsenget.