Az első gondolatom az volt, hogy talán fiatalok éjjel egy buli után úgy gondolták, megtréfálják a pécsieket – köztudott, hogy van, amikor a közlekedési tábláknak kél lába, vagy virágtartók kerülnek rejtélyes módon az utca egyik végéből a másikra az éj leple alatt.

Ezek azért többek a csínytevésnél. Persze mindez csak feltételezés, hogy talán a Kossuth téri karácsonyfa is egy ilyen rossz tréfa áldozta lett. Az is lehet, hogy valaki azt gondolta, ezzel a módszerrel oldja meg a fenyőfája beszerzését. Bármi is történt, az biztos, hogy elszomorító az eset, mert nekem például az adventi időszakban akárhányszor elsétálok majd a Kossuth téren, biztos, hogy eszembe fog jutni ez az ünnephez méltatlan történet.

És most legalább az is kiderül, hogy érnek-e valamit a térfigyelő kamerák...

