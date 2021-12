Nem véletlenül választottuk ezt az intézményt számára az óvodát követően – a tanítók személye is fontos szempont volt. Az intézmény jó választásnak is bizonyult, a gyerek szereti az iskolát, szereti a tanítóit, szívesen megy minden reggel. Sajnos azonban a minap arról tájékoztatta az osztályfőnök a szülőket, hogy várhatóan a közeljövőben fizetés nélküli szabadságra küldik, miután nem hajlandó a koronavírus elleni oltást felvenni. Egyben azt is közölte, hogy a napközis tanítónővel is ugyanez a helyzet. Ő se oltatja be magát, várhatóan emiatt ő is el fogja veszíteni a munkahelyét. Mindemellett egy megnyugtatónak egyáltalán nem nevezhető jövőképet is vázolt, miszerint nem tudni, hogy kik fogják majd a gyerekeinket tanítani, azt se tudni, hogy a félévi bizonyítványukat ki fogja kiállítani.