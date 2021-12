Erre már nagyobb ígéretek is elhangzottak hajdanában. Olyan szép elképzelések is voltak, hogy a meszesi iskola felújításakor nem tornaterem épül, hanem uszoda, erre az alagsorban a gépi berendezéseknek még helyet is biztosítottak. Továbbá a Gandhi-gimnázium építésekor is elhangzottak ígéretek, hogy tornacsarnok helyett egy uszoda épül. Ebből se lett semmi.

Egy újabb ígéret a közelmúltból. Ott viszont nem a legideálisabb helyszínre, hanem egy olyanra esett a választás, amely nem a városrész centrumában van. Nehezen megközelíthető busszal és gyalogosan. Igaz, hogy a rossz helyszín is jobb, mint a semmi.

Amennyiben a felsoroltaknak akadálya van, akkor meg kellene próbálni a két kisvároshoz hasonlóan pályázni a zöldváros programra, hiszen a meszesi városrész lakóinak létszáma vetekszik Szentlőrinc és Sásd lélekszámával.

F. T.