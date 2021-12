El is ment a párom a patikába, előtte azonban kicsit tájékozódtunk a neten, hogy megtudjuk, milyen lehetőségek közül választhatunk. Azt láttuk, hogy létezik 6 ezer forintért teszt, de lehet kapni 2500 forint körüli áron is. Azt is megtudtuk a bejegyzésekből, hogy az olcsóbb esetében a mintavétel kicsit kellemetlenebb, de nem kibírhatatlan. Gondoltam, nekem a 2500 forintos is teljesen megfelel, nem akartam ennél többet költeni erre.