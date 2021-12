A másik, szerintem felháborító látvány, amikor az iskolák mellett a pedagógusok vagy az iskolai alkalmazottak körben állva füstölnek, de ugyanez elmondható óvodák, bölcsődék környezetéről is. Még talán be is tartják az előírt távolságot a bejárattól, a gyerekek azonban óhatatlanul látják őket. Amikor mennek a suliba, az oviba, a bölcsibe, vagy épp indulnak hazafelé. Hiteltelenné válik így, ha utána például az iskolások a biológiaórán a dohányzás káros hatásairól tanulnak, adott esetben ugyanazoktól az emberektől, akik előtte kint cigarettáztak. Tudható, hogy a dohánytermékek ára meredeken emelkedik – érdekelne egy statisztika, hogy ez vajon mennyire befolyásolja az embereket. Kevesebben vannak a dohányosok, mint mondjuk öt évvel ezelőtt?!

