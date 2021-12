Mi pár éve eldöntöttünk, hogy a családunk hölgy tagjai sütnek, a férfiak az italokról gondoskodnak, és az ajándékvásárlást megszüntettük. Így szerencsére ki is maradunk ebből a rohanásból, nincs idegeskedés se. Persze boltba nekem is mennem kell a háztartásban nélkülözhetetlen dolgokat beszerezni, ezért látom, hogy a tömeg a karácsony közeledtével arányosan növekszik. Ha bele is törődünk abba, hogy a karácsony mégiscsak a vásárlásról szól, a járvány idején nem biztos, hogy szerencsés ez a zsúfoltság.

K. P.