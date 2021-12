Végre a probléma megoldódott – a főtéren újra működik egy bolt, ami pár napja nyitott, a környéken élők, elsősorban az idősek nagy-nagy örömére. A régi időket hozza vissza az üzlet, mert olyan, mint egy igazi falusi kisbolt, ahol minden kapható: az élelmiszer és vegyi áru mellett még kisebb háztartási eszközök is, a cipőfűzőtől a fakanálig.

Várjuk a gyógyszertárat is, ami most készül, ha az is megnyit, szinte minden elérhető közelségben lesz ebben a városrészben is.

Kiemelt képünk illusztráció.