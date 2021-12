A bányászcsaládokra jellemző volt, hogy a férfiak otthon is „tovább tolták a csillét”, azaz munkahelyi ártalomként baráti körben, vagy a szomszédok társaságában is mindig a munkáról folytak a beszélgetések. A gyerekek akarva-akaratlanul szinte az anyatejjel szívták magukba a bányamunka szépségeit – ha egyáltalán volt ilyen –, vagy a nehézségeit, veszélyeit. Az is igaz, hogy már korán rájöttek arra, hogy ez a veszélyes iparág megköveteli az öngondoskodást. Először a bányászatban jött létre társ-, vagy a brúderláda. Abban az időben még megengedett volt, hogy apa, fiú együtt dolgozzanak, hogy a szakma minden fogását a gyerek megtanulja.

Majd jött a széncsaták időszaka. Toborzók járták az országot, fűt-fát ígértek a TSZ elől menekülőnek. Lakást, magas keresetet – csak egyről feledkeztek meg: tájékoztatni őket a nehézségekről, és a munkahelyi ártalmakról. A nagy többség hamarosan kereket oldott. Humoros történet is kapcsolódik az ígéretekhez: Az egyik alföldi tanyáról sok gyerekkel, szamaraskocsival érkező jelölt előállt azzal a kéréssel, hogy az ígért lakásba mikor költözhet be. Közölték vele, hogy az nem automatikus. Amikor a jelölt kezdett kirakodni a Széchenyi téren, akkor rájöttek, hogy komolyan gondolja, amit mond, és rögtön volt lakás számára.

Traj Ferenc