Nemcsak az a baj, hogy a kerteket tönkreteszik, hanem az, hogy van köztük olyan hatalmas példány is, amit ha az ember a saját udvarában lát sétálgatni, nem éppen megnyugtató érzés.



Mindig is fel-felbukkantak a városnak ebben a részében őzek, szarvasok, vaddisznók – utóbbiból azonban ilyen sok még soha nem volt, mint az idei évben. Direkt meghagytam egy bozótos részt a kertem végében, hátha az távol tartja az állatokat, de így se tudtam megakadályozni, hogy a kertembe betörjenek. Az utcában mások kerítését is tönkretették, mindent feltúrnak. Sajnos a kutyámat is megtámadták – legalábbis az állatorvos is erre gyanakodott, mikor elvittem hozzá a valamilyen sérülés miatt fél szemére megvakult házőrzőmet.