Ilyen fontos ügy a tömegközlekedés, és a benne részt vevő állampolgárok, illetve az őket kiszolgáló gépkocsivezetők érdekképviselete. Erre jó példa Komló, ahol a MÁV és a Volán összevonása, illetve állami kézbe kerülése lehetővé teszi a város számára, hogy korszerűsödjön a vonatközlekedés és a Pécs irányába való autóbusz-közlekedés. A túlzsúfoltság elkerülésére nagyobb befogadóképességű autóbuszokat állítanak be, sűrítik a járatokat, ütemes menetrendet vezetnek be, és mindezek által elérhető lesz, hogy Pécsett, a Komlói úton több Volán busz közlekedik majd, mint helyi járat. Ezek ismeretében mi sem egyszerűbb, mint hogy a Pécs városát képviselő, országos szinten nagyobb beleszólással rendelkező politikusaink a lobbitevékenységeik révén azon mesterkedjenek, hogy a helyi tömegközlekedés is állami kézbe kerüljön.