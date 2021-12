Mert sajnos nálunk is az a jellemző, ami nagyon sok helyen: a vevővel nem foglalkoznak, az eladók csak az áru pakolásával törődnek, azon kívül mást nem tartanak fontosnak. A vásárló, ha keres valamit, csak bolyong az üzletben, mert kérdést nem is nagyon mer feltenni, eleve tartva a kelletlen választól. Nálunk sajnos arra is nagyon oda kell figyelni, hogy a pénztárnál mit ütnek be a gépbe – tudom, tévedni emberi dolog, mégse jó érzés, amikor utólag derül ki, hogy a kifizetett összeg valahogy nem stimmel. És nem jó érzés a boltból rossz szájízzel eljönni.



Örömteli azonban, hogy a Postabontásban olvasottak szerint van ellenpélda. És talán lehet abban reménykedni, hogy több üzlet is követi a vásárlóbarát gyakorlatot, és egyre több helyen visszanyúlnak a régmúlt időkbe, amikor tényleg az ember úgy érezhette egy boltban magát, mintha hazajárna.

