Például úgy, hogy a várost vezető pártok ne egymást kívánják lejáratni. Inkább nézzenek körül a városban, hogy pandémia ide, vagy oda, az életnek menni kell tovább, és nem állhat meg. A képviselőknek még rengeteg idejük van a ciklus lejártáig, hogy lobbitevékenységükkel minél több pénzt szerezzenek Pécs számára, hogy az elmaradt fejlesztések vagy elképzelések megvalósuljanak.

Az egyik mozgáskorlátozott ismerősöm az újévi jókívánságai mellé mindjárt felsorolt egy sor olyan problémát, ami elsősorban őt foglalkoztatja, de javaslatai minden tömegközlekedést igénybe vevő számára megoldást jelenthetnek. A buszmegállókban a következő busz érkezését jelző, nagy betűméretű elektronikus kijelzőre lenne szükség és korszerűbb jegykezelő berendezésekre.

Ezen kívül az egy órán belül három átszállást biztosító buszjegyek bevezetése is időszerű lenne, a csúcsforgalmon kívüli időben pedig ingyenessé kellene tenni az utazást. Az autóbusz-megállók sűrítése is indokolt, például a Turini úti buszmegálló visszaállításának sokan örülnének, ellátva kijelölt gyalogátkelővel. A semmit nem érő esőbeállókat pedig le kellene cserélni oldalfalakkal ellátottakra, az ülőalkalmatosságokat pedig faburkolatú székekre, ezen kívül a buszmegállóknál a töredezett járdák burkolatának kijavítása is sürgető lenne.

Mindezek csak a tömegközlekedéssel kapcsolatosan megoldandó feladatok. A sort lehetne tovább folytatni, más területekre kiterjeszteni, ehhez viszont az kellene, hogy a képviselők a fogadónapok megtartásával (évenként kötelező egyszeri „közmeghallgatáson”) „begyűjtsék” az igényeket és a javaslatokat, majd azokat a programjaikban szerepeltessék.