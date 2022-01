Így történt, hogy az egyik brigád tagjai úgy döntöttek, hogy felveszik a kapcsolatot egy árvaházzal, és amennyiben vannak olyan gyerekek, akik a karácsonyi szünetben az intézményben maradnak, a brigád tagjai elvállalják, hogy erre az időre magukhoz veszik ezeket a gyerekeket és kellemessé teszik számukra az ünnepet. Az egyik szomszédom is így tett. Sajnos a feleség nem örült ennek és hangot is adott a nemtetszésének. A feleség munkaköri kapcsolatban állt a párommal és megkérte, hogy nem fogadnánk-e be a kislányt, annál is inkább, mert nekünk is volt egy hasonló korú lányunk. A gyerek jól érezte magát nálunk, mert mindenből részesült, amiben a mi kislányunk, ajándékok, kirándulás a különböző fürdőhelyekre, karácsonyi vásári és szilveszteri forgatag stb. Majd annak rendje, módja szerint, ahogy a megállapodás szólt, visszavittük a kis árvát az intézménybe.



Évek múltak el, és mi már el is feledkeztünk az eseményről, amikor egyszer csak a karácsonyt megelőző napokban becsengetett valaki, bemondta a nevét és bebocsátást kért. A név nem mondott számunkra semmit, ennek ellenére beengedtük. Egy fiatal hölgy állt ott két gyerekkel és a férjével. Mivel erre jártak, a hölgy ráismert a házra, és úgy döntöttek a férjével, hogy utólag szeretnék megköszönni azt a sok jót, amit kislány korában tőlünk kapott abban a karácsonyi szünetben...

Frantó