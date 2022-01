A kertjeink is állandó károkozásnak vannak kitéve – voltak szép gyümölcsfáim, azok jelentős része a vaddisznók miatt termést már soha többé nem fog hozni. Mindemellett a testi épségünket is féltjük, hiszen nem tudni, hogy a kertekbe, udvarokba bemerészkedő állatok mikor fognak egyszer megtámadni valakit. Nehéz úgy élni, hogy állandóan attól kell rettegni, hogy a saját telkünkön mikor jön velünk szembe egy vadállat.



A vadásztársaságnak jeleztük több alkalommal is a problémát, kérve, hogy intézkedjenek, de nem történt semmi. Már az is eszembe jutott, hogy állítsanak fel csapdát a kertemben, hátha akkor sikerül befogni a vaddisznókat, ha a kilövésükre nincs mód. Ezúton is kérjük az illetékeseket, hogy legyenek segítségünkre a helyzet rendezésében.



