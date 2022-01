Minden évben karácsony tájékán kis csomagot kapok Norvégiából az ott élő szeretteimtől. Testvérem egyik gyermeke lakik már hosszú évek óta a távoli országban a családjával – minden esztendőben ezzel a kis figyelmes ajándékkal jelzik, hogy gondolnak rám, idős nagynénjükre. Minden évben izgatottan várom a csomagot, és mindig nagy örömmel bontom ki, hiszen jelzi, hogy fontosak vagyunk egymás számára. Mindig tudható, hogy mi van benne: egy kis édesség, mellé pedig mindig érkezik valamilyen kézzel készített ajándék.

A napokban a pakk meg is érkezett, igaz, ezúttal a korábbi gyakorlattól eltérően a postás nem hozta házhoz. Egy cetli fogadott a postaládámban, jelezve, hogy a Norvégiából érkezett csomagot a postán átvehetem. Közel vagyok a nyolcvanhoz, de természetesen – koronavírus-járvány ide vagy oda – elsétáltam a postahivatalba. Nem nagyon tudtam mire vélni, hogy miért nem hozzák házhoz, hiszen nem egy nagy dobozról beszélünk, nem éri el a súlya az egy kilót se. A nagyobb meglepetés azonban a postán ért, közölték velem ugyanis, hogy csak akkor kaphatom meg az ajándékom, ha fizetek ötezer forintot. Erre egyáltalán nem voltam felkészülve, nem is értettem a dolgot, de elmagyarázták, hogy ez a vám, amit fizetnem kell. Az új szabályozás szerint ugyanis a nem uniós országból érkező csomagokért vámot kell fizetni. Ez tudható is volt a hírekből, de nem gondoltam volna, hogy ez ajándékra is vonatkozik. Hogy az összeg miért ötezer forint, azt nem tudom, feltételezem, ezt is jogszabály írja elő. Nagyon elkeserített a dolog, hiszen ilyen drága desszertet én még soha életemben nem kaptam.

Az, hogy vámot vetnek ki műszaki cikkekre, mindenféle kütyüre, vagy a ruhaneműre, talán még elfogadható. De az, hogy egy ajándékot megvámoljanak, azt meglehetősen furcsának tartom.

