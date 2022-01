Problémáinkat a jegyzői hivatalnak is jeleztük, panaszainkra azonban semmilyen választ nem kaptunk, érdeklődésünkre annyit tudtunk meg, hogy sok hasonló üggyel foglalkoznak, a türelmünket kérik. Tehetetlennek érezzük magunkat, ráadásul tudható, hogy a házban van olyan lakó, akinek több százezer forintra rúgnak a közüzemi, illetve közös költségi tartozásai. Szeretnénk erről a hiányról is részletesebb tájékoztatást kapni, mert ez a probléma is a közösségre tartozik.

Kitől várhatunk segítséget?

Név és cím a szerkesztőségben