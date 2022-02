Télen-nyáron kocogók róják a köröket a tó körül, sokan vannak, akik csak sétálgatnak, vannak, akik kutyáikat futtatják a területen, és nagyon sokan gyerekekkel érkeznek, hiszen a kicsiknek a jól felszerelt játszótér tökéletes elfoglaltságot jelent. Én is szívesen járok ide – van, hogy futok néhány kört, de van olyan is, hogy óvodáskorú gyermekemmel itt töltjük a délutánt. És bizony közben megesik, hogy egy kisgyereknek vécére kell mennie. És itt a bökkenő.

Mert rendelkezésre állnak ugyan mellékhelyiségek, de azok állapota minősíthetetlen. Gyakorlatilag használhatatlanok. A kosz, ami uralja ezeket a vécéket, leírhatatlan. Ahogy az ezzel párosuló bűz is az. Volt anyuka, aki öklendezve fordult ki, mikor az ajtót kinyitva meglátta a benti állapotokat.

Ilyen a női vécé, de a férjemtől tudom, hogy a férfi részlegben a helyzet ugyanez. Több kérdés is felmerül. Az egyik, hogy vajon ki az üzemeltetője ezeknek a mellékhelyiségeknek? Illetve az is kérdés, hogy van -e egyáltalán üzemeltetője, mert a tapasztalt állapotokból kiindulva azt is feltételezhetjük, hogy nincs ilyen. A hatóság vajon mit szól ehhez? Ellenőrzi egyáltalán valaki ezt a létesítményt? Azért lenne jó választ kapni ezekre a kérdésekre, mert a városnak ez az egyik kedvelt szabadidőparkja, egy kulturált vécé alapvető elvárás a látogatók részéről. Jó lenne, ha ezt biztosítanák!

