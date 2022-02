Többen is voltunk, volt egy kis sorban állás, de szerencsére volt segítség is, az üzlet egyik alkalmazottja. Volt is feladata, mert nem én voltam az egyetlen, aki akkor használta először ezt a szerkezetet.



A gépi hangot, az általa adott utasításokat kifejezetten idegesítőnek találtam, ha véletlenül az áruk rakodására fenntartott polcra helyeztem valamit, a gép rendre utasított. Nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e valaha szokni. Szerencsére az alkalmazott a segítségemre sietett – meggyőződésem, hogy ha a hagyományos pénztárgép működött volna, sokkal hamarabb végzek.



Nem én vagyok az egyetlen, aki ódzkodik az újítástól – egy másik hipermarketben azt figyeltem meg, hogy a hangosbemondó többször is jelezte, hogy az automata pénztáraknál is van a fizetésre lehetőség. Ennek ellenére senki nem használta. Félek, hogy idővel pénztáros már sehol nem lesz – szerintem nem jó ez az irány.



Név és cím a szerkesztőségben