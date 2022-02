Ha nem lenne koronavírus-járvány, nem lett volna szükség a veszélyhelyzet bevezetésére, ami azt is jelentené, hogy már életbe lépett volna az a jogszabály, miszerint az országban nem szabad elégetni a kerti hulladékot.

Biztosan eljön ez az idő, amikor már nem lesz járvány, és akkor az önkormányzatok már nem hozhatnak a szabadtéri égetés kérdésében külön szabályozásokat. Most, hogy jön a tavasz, jönnek a kerti munkák is, amelyek sok nyesedéket, zöldhulladékot eredményeznek. Én egy olyan faluban élek, ahol minden pénteken megengedett a tűzgyújtás – idén még szerencsénk van, mert él ez a lehetőség. A településen mindenki, aki a kertjét gondozza, ki is használja ezt. Van, ahol több máglyányi hulladék gyűlik össze ilyenkor.

El nem tudom képzelni, hogy ha megszűnik az égetés mint lehetőség, akkor hová tesszük majd ezt a rengeteg faágat, gallyat, leveleket. Mert lehetetlen mindent komposztálni. Az ideális az lenne, hogyha nem is minden héten, de legalább ősszel és tavasszal egy alkalommal megengednék, hogy a kertet művelők tüzet gyújtsanak a telken.

