Hurrá-hurrá, esett a hó! – örülhettek a közelmúltban a komlóiak.

Egy fiú is lelkendezett. – Építsünk hóembert, anya! – mondta. A havas szombaton Komlón, az Aradi Vértanúk útján anya és gyermeke hozzáláttak a „munkához”, görgették a havat, s hipp-hopp készen volt a hóember. Az alkotás kapott szemet és orrot jelképező dekorációt is. A felnőttek sapkával, sállal tették látványossá a művet. Néhány óra elteltével azonban a hóember eltűnt. De nem a nap melegítő sugaraitól olvadt el, hanem valaki vagy valakik tönkretették. Elvitték a ruházatot és az összes dekorációt is.

A hóember építése csak egy játékos munka, de ennek lelke volt, mert másoknak örömet szerzett a látvány. De ebbe a „lelketlenek” belegázoltak.

Kodráné Ignáczy Enikő