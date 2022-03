Továbbra is nagyon elszomorító látványt nyújt a keleti városrész közepén húzódó egykori Széchenyi-akna bányavasút nyomvonala. A felszedett vágányok helyén méteres a gaz és számos szakasz illegális hulladéklerakóként funkcionál manapság. A vasút mentén és az elbozótosodott partoldalban vaddisznók tanyáznak, amelyek sok bosszúságot okoznak elsősorban a Blaha Lujza utca és a Május 1. utca lakóinak, mert rendszeresen feldúlják a töltés tövében lévő házakhoz tartozó gondozott kerteket.



A nyomvonal és a töltés part­oldala jelenleg is a MÁV tulajdonában van. Tény, hogy a sínpár több mint másfél évtizede felszedésre került, azonban a terület karbantartása ennek ellenére továbbra is a tulajdonos feladata lenne, főleg annak fényében, hogy a jó alappal rendelkező földsávon a városvezetés a 2000-es évek végén Európai Uniós források igénybevételével még kerékpárutat tervezett, ami azóta sem valósult meg. Az önkormányzatnak a beruházásra vonatkozó terveiről annak idején a Dunántúli Napló is részletesen beszámolt.



A keleti városrészben végül a Zsolnay Negyedtől a Budai vámig épült egy kerékpárút, ez azonban csak a Zsolnay Vilmos úton (6-os úton) lévő egykori vasúti átjáróban, a Búzavirág utcánál érintette a vonalat, ahol egy járdányi szélességben, keresztben halad át rajta. Elvileg itt lenne hely arra, hogy a későbbiekben az eredeti terveknek megfelelően megkezdődjön Pécs-Bányatelep felé az építkezés. Ha ez az elképzelés még tervben van, akkor különösen fontos lenne, hogy karban tartsák az egykori vasutat, beleértve a Pécs-Bányatelepig több helyen megtalálható, sürgős felújításra szoruló viaduktokat (Vajda János utca, Május 1. utca) is, ezért a projekt és a nyomvonal jövőjét, sorsát illetően jó lenne tudni egy hivatalos álláspontot a döntéshozóktól, főleg úgy, hogy az egykori bátaszéki, majd Pécsváradig lerövidített vasút kapcsán is hasonló elképzelésekről hallani. A két vonal egy mára már eltüntetett felüljáróval keresztezte is egymást a Buzsáki Imre utcánál (a Széchenyi-aknai vasút haladt át a Bátaszéki/Pécsváradi vonal fölött az egykori pécs-újhegyi Szénosztályozó bejáratánál), ezért a közelség miatt akár a Zsolnay Negyedbe vezető bicikliút és e két majdani lehetséges kerékpár­út összeköttetése is megoldható lenne.



Ha viszont véglegessé vált, hogy nem valósul meg a beruházás, akkor felmerül egy másik kérdés: valóban szükség van a Papszőlőben álló életveszélyes viaduktra, valamint a Hársfa úti szerpentinnél lévő vashídra? Utóbbi azért is lényeges kérdés, mert a szerpentinen szinte állandó jelleggel érkeznek nagy tempóban az autók, az utat pedig a vasúti töltés és az ott lévő sűrű és magas bozót, valamint a vashíd takarása miatt a sem lámpával, sem körforgalommal nem rendelkező Blaha Lujza utca–Május 1. utca–Rákos Lajos utca–Hársfa út kereszteződéséből nem lehet rendesen belátni, ezért minden irányból nehéz és kockázatos a kihajtás.

Egy, a vasút sorsáért aggódó pécsi polgár