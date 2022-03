Postabontás 3 órája

Ez az ügyfélbarát szolgáltatás? - teszi fel az elgondolkodtató kérdést olvasónk

Már mások is, jómagam is foglalkoztam a Postabontás rovatban azzal a problémával, hogy az egyik, televíziószolgáltatást is nyújtó telekommunikációs cég elérhetetlen telefonon keresztül az ügyfelek számára.

Ha el is érhető az ügyintéző, akkor az csak hosszú, sokszor egy, másfél óra várakozás után jelentkezik be, miközben egy gépi hang állandóan azt mondja – tegező stílusban –, hogy „fontos vagy a számunkra”. Egy számlázással kapcsolatos probléma miatt a közelmúltban személyesen kerestem fel a pécsi ügyfélszolgálati irodájukat. A helyzet itt sem volt jobb a telefonos ügyintézésnél. Két és fél óra várakozás után került rám a sor, miközben a hét kiszolgálópult közül csak kettőnél, néha háromnál volt valaki. Még szerencse hogy az ajtónálló fiatalember megszánt bennünket, és az üres pultok székeit felkínálta az idős ügyfelek számára. Egyébként az is érthetetlen, hogy a koronavírus-fertőzés veszélye miatti lazítások eredményeként miért nem lehet a bejárat előtti függőfolyosóra valamilyen ülőalkalmatosságot elhelyezni. Név és cím a szerkesztőségben



