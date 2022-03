Három tömb már felépült, és a megmaradó szűk területre még négy(!) társasházat építenek. A környéken lakók 6–7 éve szenvednek az építkezéssel járó kellemetlenségek miatt, állandó a zaj, a por, a dugók, ráadásul a régi házak falai repedeznek. A további négy tömb felépítése még 2–3 évet jelentene, ami már végképp feszegeti az itt élők tűrőképességét.



A Felsőmalom utcában a parkolás eddig is gond volt. Az itt épülő lakások leendő tulajdonosainak nem mindegyike fog pár millióért parkolóhelyet venni az alattuk épülő mélygarázsban, így számukra is marad az utcai parkolás, ami már most is szinte lehetetlen. Egyáltalán ki vesz itt lakást? A szomszéd gyomrába látnak az egymás hegyére-hátára épített tömbökből.



A belváros amúgy is szűkölködik a zöldterületet illetően. Nem lett volna okosabb egy kis parkot létrehozni itt, legalább annak a négy társasháznak a helyén, amit most kezdtek el építeni? A tömböket a szomszédos házra, annak udvarára, erkélyeire is ráépítik, ezzel elveszik tőlük a kilátást, a fényt, a levegőt. Ezt mégis hogy gondolták?



Az építési vállalkozók nyilván mohók a profitra, de azért ennek a mohóságnak a városképért felelős építési osztály szakembereinek megálljt kellene parancsolni. Kérdésem: látván a szörnyű helyzetet, teljesen elképzelhetetlen lenne, hogy a még el nem kezdett három tömb építési engedélyét visszavonják? Ezt a bátor lépést a környéken lakók felettébb méltányolnák.

