Az idő egyre melegszik, aminek egyrészt örül az ember, viszont sokak számára a bosszúság kezdetét is jelenti a nyár. Társasházban élek évtizedek óta, tavaly a szomszédba új lakók költöztek. Akik fel is újították a lakásukat, és ezzel együtt klímaberendezést is felszereltek. Aminek kültéri egysége az én ablakom közelébe került. Napközben talán nem is lenne ez zavaró, de sajnos a légkondit éjjel is folyamatosan használják, a melegebb napokon.

Amit egyrészt megértek, hiszen valóban nagyon fel tud melegedni a kánikulában az épület. Ezt én éjszaka ablaknyitással igyekszem kompenzálni. Tavaly óta azonban ez lehetetlen, mert ha kinyitom az ablakot, a folyamatosan búgó klíma hangjától nem tudok nyugodtan aludni. Veszekedni nem szeretnék a szomszédaimmal emiatt, de azért kíváncsi lennék, hogy ezeknek az eszközöknek a telepítésére milyen szabályok vonatkoznak. A szomszéd nyugalma nem szempont?

