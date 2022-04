A DN sms-rovatában, ahogy az elmúlt két évben, úgy most is megindult a találgatás: kinyit-e vajon idén az orfűi akvapark? Mert a terület jelenlegi állapotából arra lehet következtetni, hogy az idei szezon is kimarad, a nemrég megjelent sajtóközlemény is ráerősített erre.



Rendkívül biztató tervekről is olvashattunk a közelmúltban – 17 milliárd forintos beruházás keretében újulna meg az egész létesítmény, szállodával kiegészülve, ami hatalmas előrelépést jelentene a település számára a turizmus szempontjából. Nagy kérdés persze, hogy mindez mikorra készül el – nem tudom, hogy lehet-e abban bízni, hogy a jövő nyáron már ott lubickolhatunk.



Orfű egy sokak által ismert igazi gyöngyszeme hazánknak, egy fürdőkomplexumnak van létjogosultsága, ami akár külföldről is ide vonzaná a vendégeket, ahogy volt ez évtizedekkel ezelőtt.



És persze rögtön felmerül az a kérdés is: mikorra várható végre, hogy Pécsett élményfürdő épül? Lassan eljutunk odáig, hogy a baranyai megyeszékhely azért is lesz nevezetes, mert ez az egyetlen olyan nagyváros, ahol nincs ilyen létesítmény.

