Fél kilóért 700 forintot fizettem. A gombákat műanyag tárolóban, lefóliázva árulták. Több rekesznyi volt belőle – kiválasztottam egy csomagot, gondoltam, készítek belőle egy finom ebédet.



A szépnek tűnőktől elkülönítve akciós áron is kínáltak gombát ugyanebben az üzletben – ezek megbarnulva, gusztusosnak egyáltalán nem nevezhető állapotban várták, hogy vevőre akadjanak. Jóllehet az áruk kedvező volt, kétlem, hogy lesz, aki megveszi. Nem is nagyon értettem, hogy mit keres az eladótérben az ilyen minőségű portéka.



Hazaérve kicsomagoltam a gombát, amit vettem (hangsúlyozom: nem az akciósból!) – szomorúan és egyben felháborodva állapítottam meg, hogy az olyan állagú, ami ehetetlen. Mérgemben kidobtam az egészet a kukába – nem akartam se időt, se energiát pazarolni arra, hogy esetleg visszavigyem az üzletbe és panaszt tegyek.



Azért háborított fel az eset, mert hegyekben állt a gomba az üzletben, nyilván lesznek, akik vesznek majd belőle. És gondolom, mások is ugyanígy bosszankodnak majd. Ráadásul, amit én most kidobtam, az két nap múlva megbarnul, tehát azt is akciósan próbálják majd rásózni a vevőkre.



Sok helyről hallani, hogy mekkora a nélkülözés. Nem értem, hogy akkor miért nem ajánlják fel rászorulóknak azokat a termékeket, amiket nyilvánvalóan nem tudnak eladni akkor, amikor az még ép, egészséges, gusztusos, azaz fogyasztható állapotban van? Hiszen az üzletnek is látnia kellett napokkal ezelőtt, hogy ennyi gombát nem tudnak értékesíteni. Mi ez, ha nem élelmiszer-pazarlás?!



