Elkeserítő a rendőrségi ellenőrzések eredménye, a biztonsági övek használatát tekintve. A modern autókban erősen sípoló hang figyelmeztet arra, hogy az öveket be kell kapcsolni, és van olyan autó, ami el sem indul, ha azt érzékeli, hogy a benne ülők nincsenek „bekötve”. Nem olyan régen én magam is megrökönyödtem, amikor azt láttam, hogy az előttem haladó autóban a hátsó ülésen gyerekek ugrándoznak. Kedvem lett volna megállítani a sofőrt, és szólni neki, hogy mennyire veszélyes ez a hanyagság. Nem kell sok, csak egyetlen fékezés. Ami nem is kell, hogy nagy legyen. Szinte biztosra vehető, hogy az, aki nem használja a biztonsági övet, megsérül. Miért kell ezt kockáztatni?



Persze a gyerekek, ha nem látják a jó példát maguk előtt, biztosra vezető, hogy nem használják ők sem az övet. Nálunk az a szokás, hogy csak akkor indul el az autó, ha minden benne ülő be van kötve. Pont úgy, mint a mai modern járművek esetében. Csak nálunk a sofőr, aki megmakacsolja magát. Az unokáim egészen kicsi koruktól kezdve ehhez vannak hozzászokva, így ma már teljesen automatikus a mozdulat számukra is – ahogy beülnek, az öv után nyúlnak.

A másik pedig a bukósisak, ami szintén fontos védelmi eszköz – persze nem az autókban, hanem két keréken. Kérdés, hogy a kerékpározó gyerekeknek kötelező vagy csak ajánlott a viselete? És aki gördeszkázik, rollerezik, görkorcsolyázik? Nekik vajon kötelező?

K. P.