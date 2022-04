Az ötvenet se éri el az új vásárcsarnok mellett épülő parkolóhelyek száma – olvashattuk a DN-ben. Az épület nagyon szép, meghatározó a város arculatában, ezt kívülről eddig is láthattuk. A helyszíni bejáráson pedig az is kiderült, hogy belül is egy, a célnak mindenben megfelelő létesítmény nyitja meg remélhetőleg valóban már a nyár közepén a kapuit. Átláthatónak, rendezettnek ígérkezik a beltér. A parkolás, pontosabban a megfelelő számú parkolóhelyek hiánya azonban biztos, hogy komoly hátrány és sok problémának, panasznak lesz a forrása.



Köztudott, hogy a vásárcsarnok környékén most is nagyon nehéz parkolóhelyet találni, főként szombati napokon, a reggeli és a délelőtti órákban. A környék minden utcájában minden lehetséges helyen autók állnak. Az új épület minden bizonnyal népszerűbb lesz a mostaninál, olyan vevőkört is vonz majd, amely eddig messzire elkerülte a vásárcsarnokot. Például annak elavult, higiénikusnak nem igazán mondható állapota miatt. És hiába mondják, hogy le lehet majd például a hajdani diszkó területén tenni az autót – meggyőződésem, hogy ez se lesz elegendő. Egy ilyen beruházásnak komoly befogadóképességgel bíró parkolóval kellett volna kiegészülnie. De ezen most már kár is keseregni. Inkább megyünk majd busszal.

