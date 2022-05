Érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkezem, ami koromnál fogva végleges. Immár 15 éve vagyok beteg, különféle mozgásszervi problémáim vannak. Hetente kétszer kell járnom gyógytornára a klinikára, ezt autóval tudom csak megtenni, állapotom nem teszi lehetővé, hogy más módon közlekedjek.



Szerettem volna behajtani az intézmény területére, de közölte velem a portás, hogy nem engedhet be, mert csak mankóval, vagy kerekesszékkel érkező mozgáskorlátozottaknak van erre lehetőségük. Az intézmény magánterület, a fenntartó dönti el, kik mehetnek be autóval. Ezt megértem, de furcsának tartom, hogy a mozgáskorlátozottak közt ily módon tesznek különbséget.



Fontosnak tartom hangsúlyozni: én örülnék a legjobban, ha nem lenne a rokkantkártyára szükségem. Szívesen cserélnék azokkal, akik a kinti parkolót használják, majd minden nehézség és fájdalom nélkül besétálnak az intézmény területére. Sajnos azonban én ezt nem tudom ilyen könnyedén megtenni.



Felmerül a kérdés: nem a betegekért van a kórház? Úgy érzem, hogy ez a szabályozás hátrányos a hozzám hasonló helyzetben lévő páciensek számára. Biztos megvan rá a magyarázat, hogy miért ez a gyakorlat, azt is elfogadom, hogy nem lehet parkolóvá tenni a klinika udvarát, de azért kíváncsi lennék a fenntartó álláspontjára, a felvetett problémával kapcsolatban.



Egy beteg a sok közül