Szerda délután az egyik hipermarketbe betérve úgy éreztem, mintha egy hűtőházba léptem volna be. Nem tudom, mennyi lehetett a hőmérséklet, de az biztos, hogy jóval 25 fok alatt volt, és kifejezetten kellemetlen volt a kinti hőség után.



A benzinkutakon is hasonlót tapasztalhat az ember. Szerintem ez nem csak a vásárlóknak, de az ott dolgozóknak se jó, hiszen egészségtelen ez a hatalmas hőmérséklet-különbség. Megviseli a szervezetet, és nagyon könnyen megfázáshoz is vezet. És akkor az energiatakarékosságról még nem is beszéltünk. Úgy gondolom, hazánkban is nyugodtan be lehetne vezetni az olaszországihoz hasonló szigorítást. A klíma használatának nálunk nincs kultúrája, ez sajnos látható.



